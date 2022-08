Serie A, De Siervo contro la pirateria: «Chi guarda le partite illegalmente è uno stupido»

L’a.d. della Lega Serie A De Siervo ha parlato del fenomeno della pirateria in Italia lanciando forti accuse

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in una intervista a Il Mattino ha parlato del fenomeno della pirateria in Italia.

PIRATERIA – «Chi vede illegalmente la Serie A è uno stupido, innanzitutto perché tutte le attività compiute sulla rete lasciano tracce digitali indelebili, ma soprattutto perché danneggiano il club che dicono di amare privandolo delle risorse per acquistare nuovi campioni. Siamo il Paese che detiene il triste primato della pirateria. Proventi sottratti al sistema calcio da questo circuito illegale corrispondono a minori introiti per i club, che patiscono ancora di più la differenza di fatturato e di talenti rispetto ai competitor europei. I dati sono impressionanti. Ci sono stati 315 milioni di atti di pirateria tra la popolazione adulta nel 2021, tutti i settori economici colpiti da questo fenomeno hanno perso in totale 1,7 miliardi di euro lo scorso anno».

