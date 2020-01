Serie A , De Siervo: «Bravo Lotito che ha combattuto il razzismo nella sua tifoseria»

Serie A, l’amministratore delegato Luigi De Siervo è intervenuto durante l’evento «Un calcio al razzismo» dell’UCEI

Proprio oggi si è svolto l’evento «Un calcio al razzismo», organizzato dall’UCEI per contrastare qualsiasi tipo di violenza e odio nel mondo del calcio. L’amministratore delegato Luigi De Siervo è intervenuto e ha detto:

«Vogliamo riuscire a fare in due anni quello che la Thatcher ha fatto in dieci. La Serie A vuole dare un contributo importante. Vedo quello che ha fatto Lotito per combattere una parte della tifoseria che aveva messo in difficoltà l’intera società e la squadra biancoceleste. Questa è la strada giusta, anche sulla scia del contributo portato da un grande dirigente come Gazidis che viene dalla Premier. Noi dobbiamo prendere uno per uno le persone che stanno rovinando questo sport meraviglioso. Con il riconoscimento facciale è possibile: questo è il lavoro silenzioso che si sta facendo.»