Serie A, DAZN pronta a passare al Full HD per i match di campionato

DAZN prepara la rivoluzione: l’emittente satellitare trasmetterà i match di Serie A in Full Hd. Tutti i dettagli

DAZN è pronto a migliorare il servizio offerto ai suoi abbonati. Come riporta calcioefinanza.it presto avverrà l’atteso miglioramento qualitativo delle trasmissioni da parte della piattaforma di sport in streaming, con l’aumento della risoluzione di messa in onda delle partite.