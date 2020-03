Serie A, ecco quanto è costato alle società lo stop del campionato

Serie A, perdita netta delle società per lo stop del campionato che ha portato ad un brusco calo degli introiti

Manca il calcio, manca il calcio giocato che tornerà, salvo sorprese, domani. Eppure in queste settimane in cui non si è giocato sono molte le perdite in materia economica in Serie A.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti i club di A perdono circa 20 milioni di euro per un mese di stop. Ad esempio l’Atalanta, che ha due gare in meno, ha perso circa 0,2 milioni; 3,2 invece la perdita netta per l’Inter è tra i 2 e i 4 milioni quella per la Juventus. La Lazio invece, che ha in questo momento solo una gara in meno, ha subito una perdita di circa 0,2 milioni.