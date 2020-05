Serie A, dalle mascherine alla sanificazione: ecco tutti i costi

Serie A, ecco tutti i costi che le squadre del massimo campionato devono sostenere per garantire la massima sicurezza

La Lazio è stata una delle prime squadre in Serie A ad attrezzarsi al meglio fin dall’inizio per garantire la massima sicurezza ai suoi giocatori e al suo staff. Tutto questo però, unito ad un eventuale ritiro pre-ripresa, ha un costo.

Come riporta il Corriere dello Sport tutti i club devono sostenere alcune spese fisse: mascherine, guanti, gel igienizzanti, senza contare la sanificazione degli ambienti interni e la manutenzione. Si stima che in totale la spesa si aggirerà attorno ai 4 milioni di euro, circa 165 mila euro per ogni squadra di Serie A: 10 mila euro per il materiale igienizzante, mentre 5 mila euro il processo di sanificazione.