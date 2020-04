Serie A, commissioni agli agenti: ecco la posizione della Lazio

Serie A, ecco quanto spendono i club del massimo campionato per le commissioni che vengono erogate agli agenti

La Federcalcio ha pubblicato un report con le cifre che vengono erogate dalle società italiane rispetto ai compensi degli agenti di Serie A. Primo posto ovviamente per la Juventus con 44 milioni di euro erogati.

Secondo gradino del podio per l’Inter con 31 milioni di euro. Sul terzo gradino del podio la Roma, con 23,2 milioni. Poi il Milan con 19,6 milioni. Molto bassi i compensi in casa Lazio che sono pari a 4,5 milioni meno di squadre come Sampdoria, Sassuolo, Genoa, Bologna e Parma.