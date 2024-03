Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Milan 0-1

Serie A, alla luce della vittoria dei rossoneri contro i biancocelesti questa è la classifica aggiornata in vista delle gare di domani

Questa non ci voleva per la Lazio, che dopo la sconfitta con la Fiorentina perde anche con il Milan per 0-1 grazie alla rete realizzata da Okafor. Al termine della gara questa la classifica aggiornata

Inter 69

Juventus 57

Milan 56*

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40*

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Hellas 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13