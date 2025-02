Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Genoa 1-1

Serie A, alla luce della sfida di Torino terminata in parità ecco come cambia la classifica in attesa di Lazio-Monza di domani

Cala il sipario sul sabato di serie A, che vede in corso la 24°giornata, e in attesa di Lazio-Monza che ci sarà domani pomeriggio all’Olimpico, si è svolta questa sera Torino-Genoa e entrambe non sono andate oltre l’1-1 finale che non cambia la classifica delle due compagini. Questa è la situazione attuale in attesa dei match di domani

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 50**

Juventus 43**

Fiorentina 42

Lazio 42

Milan 38

Bologna 37*

Roma 31

Udinese 29

Torino 28**

Genoa 27**

Hellas Verona 23**

Lecce 23

Como 22**

Empoli 21**

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13