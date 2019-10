Serie A, classifica marcatori e assist: comandano Immobile e Luis Alberto

In Serie A guidano le classifiche Ciro Immobile e Luis Alberto

Serie A – Ciro Immobile non si ferma: l’attaccante biancoceleste con la doppietta contro il Bologna tocca quota 7 gol in campionato. Immobile comanda la classifica marcatori, poi c’è Zapata con 6 reti, e Belotti e Berardi con 5. Momento positivo anche per Luis Alberto: lo spagnolo con l’assist di Bologna, proprio per Immobile, torna da solo al comando con 5 assist vincenti. Seconda piazza per Duncan e Pellegrini con 4, terzo posto per Milinkovic-Savic con 3.

Classifica marcatori

1) 7 gol: C. Immobile (Lazio).

2) 6 gol: D. Zapata (Atalanta).

3) 5 gol: A. Belotti (Torino), D. Berardi (Sassuolo).

5) 4 gol: A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), M. Mancosu (Lecce), D. Mertens (Napoli).

Classifica assist

1) 5 assist: Luis Alberto (Lazio).

2) 4 assist: A. Duncan (Sassuolo), L. Pellegrini (Roma).

4) 3 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), L. Insigne (Napoli), J. Callejon (Napoli), D. Kulusevski (Parma), R. Orsolini (Bologna).

9) 2 assist: C. Immobile (Lazio), Douglas Costa (Juventus), P. Ghiglione (Genoa), N. Barella (Inter), D. Baselli (Torino), A. Gomez (Atalanta), S. Sensi (Inter), Romulo (Brescia), Gervinho (Parma), F. Chiesa (Fiorentina), D. Zapata (Atalanta), N. Nandez (Cagliari), E. Pulgar (Fiorentina), S. Tonali (Brescia), H. Hateboer (Atalanta).