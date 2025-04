Condividi via email

Serie A, la classifica marcatori dopo le gare di Pasqua: la lista aggiornata. I dettagli

Per quanto riguarda la classifica marcatori, Orsolini raggiunge Lautaro Martinez dell’Inter e insegue Lookman. Il terzo posto del podio, occupato da Thuram, dista solo due lunghezze. Di seguito la lista aggiornata. Per la Lazio il primo a vedersi in lista è Taty.

M. RETEGUI 23

M. KEAN 17

M. THURAM 14

A. LOOKMAN 13

L. MARTINEZ 12

R. ORSOLINI 12

A. DOVBYK 11

R. LUKAKU 11

L. LUCCA 10

N. KRSTOVIC 10

T. REIJNDERS 10

T. CASTELLANOS 9