Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Juve 1-1: la situazione attuale

Serie A, alla luce del derby della Mole terminato in parità ecco come cambia la classifica del torneo: la situazione e la posizione della Lazio

Il sabato di serie A volge al termine, e alle 18 in attesa della partita del Milan con il Cagliari, è andato in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1 che rallenta la corsa dei bianconeri, a cui non basta la rete iniziale di Yldiz, pareggiata poi successivamente da Vlasic. Questa la classifica aggiornata

Napoli 44 (19 partite giocate)

Atalanta 42 (19)

Inter 40 (17)

Lazio 36 (20)

Juventus 33 (19)

Fiorentina 32 (18)

Bologna 28 (17)

Milan 27 (17)

Udinese 26 (20)

Roma 23 (19)

Torino 22 (20)

Empoli 20 (20)

Lecce 20 (20)

Genoa 20 (19)

Verona 19 (19)

Parma 19 (19)

Como 19 (19)

Cagliari 17 (19)

Venezia 14 (19)

Monza 10 (19)