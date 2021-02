Serie A, Milan e Inter inarrestabili, Juve in scia, la Lazio raggiunge la Roma, Napoli in crisi

Cambia lo scenario in zona Champions, Roma e Napoli crollano mentre Juve e Lazio ne approfittano. Il Genoa di Ballardini viaggia a una media da Europa

Si scatena la bagarre in zona Champions dietro alle milanesi. Tutto piuttosto facile per Inter e Milan che battono senza faticare troppo rispettivamente la Fiorentina (senza gli squalificati Castrovilli e Milenkovic) e il Crotone, ormai con più di un piede in serie B. Ma è subito dietro che lo scenario cambia quasi radicalmente. Tra le sconfitte pesanti di Roma e Napoli e le vittorie altrettanto determinanti di Juve e Lazio, che ribaltano la zona Champions. Pirlo ingrana la sesta vittoria consecutiva e lancia la Juve al terzo posto, grazie al solito Ronaldo (23° rete in 24 gare giocate in stagione), la Lazio fatica più del previsto ma conquista tre punti d’oro grazie al solito Immobile contro il Cagliari (sempre terzultimo) di Rugani, e aggancia la Roma al quarto posto, con la sesta vittoria consecutiva in campionato.

