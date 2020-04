Serie A, ecco i centri sportivi che potranno accogliere i propri atleti

Serie A, i club si preparano per la ripresa anche dal punto di vista della sicurezza dei centri sportivi in cui si alleneranno

La ripresa sembra più vicina ora anche se di fatto ancora non è stata stabilita nessuna data per riprendere ufficialmente. Intanto però le società di Serie A si stanno preparando. Una delle prerogative sarà quella di trasferire le squadre nei centri sportivi così da limitare gli spostamenti degli atleti e tenerli in sicurezza.

Non tutti i club però dispongono di un contro sportivo che abbia al suo interno anche le camere e quindi, come riporta Il Secolo XIX, squadre come Genoa e Sampdoria stanno pensando di affittare degli hotel nei dintorni del centro di allenamento. La Lazio, come Roma, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Parma, non avranno invece problemi ad ospitare i propri atleti.