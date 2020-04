Serie A, Cassano: «Non si può tornare in campo, questa la realtà dei fatti»

Serie A, le parole di Antonio Cassano: l’ex attaccante è infatti contrario alla ripresa del campionato per portare a termine la stagione

Antonio Cassano è perentorio: non può esserci una ripresa del campionato. Queste le parole dell’ex attaccante in diretta Instagram con Pierluigi Pardo.

«Non si può tornare in campo. La realtà dei fatti è che non si può riprendere a giocare, soprattutto per fare tredici partite in 45 giorni, anche se ci dovessero essere otto o dieci cambi. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile, il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio».