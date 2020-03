Serie A, Casasco: «Salute al primo posto, il Paese deve ripartire in armonia»

Serie A, il presidente dei medici italiani ed europei Casasco ha parlato di una possibile ripresa dello sport

Queste le parole di Maurizio Casasco, presidente dei medici italiani ed europei, nell’intervista rilasciata a il Corriere dello Sport.

«Al primo posto c’è la salute. Il Paese dovrà ripartire in armonia, non possiamo correre da soli. E gli atleti positivi andranno controllati con attenzione. Ripresa? Quando avremo la data daremo in un protocollo tutte le indicazioni necessarie. Bisognerà vagliare le storie cliniche: lo sport agonistico comporta dei rischi, non c’è solo il cuore da tenere d’occhio. La visita d’idoneità dovrà essere fatta a tutti, è una possibilità».