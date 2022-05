Serie A, Immobile capocannoniere anche senza rigori

Serie A, la classifica dei capocannonieri senza contare i rigori: vince comunque Immobile, a quota 20 gol

In una stagione in cui le critiche lo hanno travolto, Ciro Immobile si è confermato capocannoniere della Serie A, per la quarta volta nella sua carriera. Tra le tante accuse a lui mosse, c’è anche quella di aver segnato tanto grazie ai rigori concessi alla Lazio. Se, però, si prendesse in considerazione la classifica dei gol senza penalty, si vedrebbe che il bomber biancoceleste si confermerebbe comunque al primo posto:

1) 20 gol: C. Immobile (Lazio, 27 con i rigori)

2) 19 gol: D. Vlahovic (Fiorentina/Juventus, 24 con i rigori)

3) 18 gol: Lautaro Martinez (Inter, 21 con i rigori)

4) 17 gol: G. Simeone (Verona, 0 rigori)

5) 15 gol: G. Scamacca (Sassuolo, 16 con i rigori)