Serie A, caos sui diritti tv. Dal Pino a Lotito: «Basta, stai zitto!»

CorSera: nuovo nulla di fatto per l’assegnazione dei diritti tv 2021/24. Tensioni tra Lotito e Dal Pino in assemblea: i dettagli

Ancora una fumata grigia a seguito dell’assemblea della Lega Serie A tenutasi ieri per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/24. Come riportato dal Corriere della Sera, c’è una divisione netta tra un gruppo di club – trascinati da Juventus e Lazio – che confermano il loro gradimento a Dazn e un altro che invece opterebbe per Sky.

Inoltre si sono registrati momenti di tensione quando il presidente della Lazio Claudio Lotito ha chiesto al presidente di Lega Paolo Dal Pino di non mettere più ai voti la firma sul contratto preliminare con il consorzio Cvc-Advent-Fsi. «Basta, stai zitto» la risposta di Dal Pino, il quale ha poi ricordato a Lotito e ad Andrea Agnelli di tenere a mente gli interessi collettivi e non quelli personali.