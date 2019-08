Serie A, campagna anti-pirateria: l’iniziativa per le prime due giornate di campionato

La Lega Serie A ha deciso di dar vita ad una campagna anti-pirateria: nelle prime due giornate di campionato saranno esposti dei striscioni

Serie A / La pirateria audiovisiva è un atto criminale in aumento negli ultimi anni, in particolare in Italia. L’incidenza di questo fenomeno tra gli adulti del nostro Paese supera il 60%. I dati sono allarmanti: oltre un miliardo di mancato fatturato nei diversi settori economici, più di 200 milioni di mancati introiti fiscali, quasi 6000 posti di lavoro a rischio. Prende le mosse da qui l’iniziativa della Lega Serie A che, scrive ilmessaggero.it, ha deciso di entrare a gamba tesa contro questo fenomeno a tre settimane dal via del campionato. Nelle prime due giornate di campionato, al via il 24 agosto, in tutti gli stadi verranno esposti sul terreno di gioco striscioni a sostegno della campagna contro la pirateria con l’hashtag #stopiracy.