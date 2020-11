Serie A, cambia il protocollo: tamponi centralizzati e isolamento collettivo

La Serie A pronta ad accogliere cambiamenti relativamente alla gestione della pandemia.

Lunedì potrebbe essere una giornata importante per la Serie A relativamente alla gestione dei casi di Coronavirus nel massimo campionato italiano. Verrà infatti discussa la riforma del protocollo Tamponi da effettuare presso un un’ica struttura centralizzata (al momento favorita la Synlab) e, in caso di positività, un solo luogo di isolamento per tutti i giocatori della squadra. Lunedì il presidente della Federazione dei medici sportivi, Casasco, consegnerà le nuove linee guida inerenti al protocollo che dovranno aggiornare le modalità di isolamento in caso di positività. Così riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.