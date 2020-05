Serie A, via alla ripresa: gare ogni giorno della settimana

Serie A, squadre in campo dal 20 giugno e sarà calcio tutte le sere: si giocherà infatti tutti i giorni della settimana

Il calcio è fermo da ormai più di due mesi, l’attesa però sta per finire. Prima si scenderà in campo per la Coppa Italia, poi finalmente tornerà il campionato. Saranno dodici, tredici per alcune squadre, le gare che dovranno essere disputate e per questo ci saranno partite ogni giorno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti si giocherà anche di lunedì e di venerdì, questo almeno fino al 2 agosto. Ci saranno tre match serali per turno mentre è ancora da trovare un accordo sull’orario per chi scenderà in campo il pomeriggio.