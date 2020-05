Serie A, Cairo: «Non so se il campionato ripartirà ma il Governo sta facendo il possibile»

Serie A, il presidente del Torino Cairo ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa del campionato di calcio

Il patron del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport per dire su una possibile ripresa del campionato di Serie A.

«Sono uno dei 20 associati e non so se il campionato ripartirà. Ci sono dei tentativi, da oggi con gli allenamenti individuali e, dal 18 maggio, di gruppo. Su questo tema è bene che parli la Lega, dal presidente Dal Pino all’amministratore delegato De Siervo. L‘aspetto fondamentale è che sia adottato un protocollo totalmente sicuro, soprattutto per quando dovessero riprendere le partite, con il contatto fisico tra i giocatori. In questa fase è importante tenere in conto questo elemento. Il Governo sta facendo il possibile perché le cose vadano bene. C’è la volontà di tutti per vedere se la ripartenza è possibile.Chi guida tutto devono essere sempre le istituzioni, una parola finale spetta a loro perché sanno cosa si deve fare per tutelare la salute dei cittadini».