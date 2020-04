Serie A, Cagni: «In 15 giorni un giocatore torna in forma»

L’ex allenatore dell’Empoli ha espresso il suo parere riguardo la condizione dei giocatori alla ripresa della Serie A

Nonostante lo stop della Serie A, i giocatori si tengono attivi nelle loro case per mantenere la forma fisica e farsi trovare pronti alla ripresa. Basterà?

Luigi Cagni, ex allenatore dell’Empoli e quindi grande esperto di forma atletica, ha provato a rispondere a questo quesito sulle frequenze di TMW Radio: «Se si potrà riprendere in tempi brevi dopo che arriverà l’ok? In 15 giorni un giocatore torna in forma, massimo 20. Se una persona qualunque sta ferma una sola settimana, perde il 5% della muscolatura. Un professionista, con dei programmi fatti dai preparatori, ci vuole poco per rimetterlo in forma. Dopo Pasqua i giocatori faranno il tampone, andranno in ritiro in un posto adatto, nel centro sportivo magari, poi stanno lì 15 giorni per riatletizzarsi».