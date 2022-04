Serie A, bocciato il torneo durante Mondiale Qatar 2022. Ci sarebbero troppi pochi giocatori per organizzarlo

Come riferito dall’Ansa non di sarà nessun torneo per la Serie A durante i Mondiali in Qatar 2022. La Lega Serie A durante l’assemblea odierna ha preso atto dell’impossibilità di organizzare il torneo in Italia o all’estero.

Il problema si presenterebbe a causa dei pochi giocatori che rimarrebbero a disposizione dei club tra Mondiale e vacanze.