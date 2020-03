Serie A, Birindelli: «Polemiche Lazio inutili. Prima la salute»

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex Juve Alessandro Birindelli ha bacchettato l’atteggiamento della Lazio

Continua senza esclusione di colpi la polemica sulla ripresa del campionato, che nei giorni scorsi ha visto Juventus e Lazio sfidarsi attraverso dichiarazioni spesso forti. Per inquadrare la vicenda, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva l’ex giocatore bianconero Alessandro Birindelli, che ha catechizzato i biancocelesti:

«Sinceramente in questo momento faccio un po’ di fatica a pensare ad una ripresa del calcio o allo sport in generale. E’ necessario dare la priorità ad altre cose. Dobbiamo venirci incontro come ha fatto la Juventus. Polemiche Lazio sulla ripresa del campionato? C’è sempre qualcuno fuori che va fuori dai binari, non è questo il momento di fare polemiche. Gli organi competenti stanno cercando di fare il possibile».