Il giocatore della Juventus non sarà disponibile per il match di Serie A contro la Lazio, in programma lunedì.

Lunedì 20 luglio, allo Juventus Stadium di Torino, avrà luogo Juventus-Lazio, sfida in programma alle ore 21:45.

Non sarà della gara l’esterno bianconero Federico Bernardeschi. Il giocatore bianconero è stato ammonito nel corso del match contro il Sassuolo e, diffidato, non sarà a disposizione di Sarri per la sfida contro i biancocelesti.