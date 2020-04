Serie A, Balzaretti: «Ripresa? La speranza c’è, ma non si deve rischiare»

Federico Balzaretti, intervenuto ai microfoni a TMW Radio, ha parlato di un’eventuale ripresa del campionato

L’ex difensore di Serie A, Federico Balzaretti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di un’eventuale ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«Difficile da dire. La speranza c’è, che tutto possa ricominciare al più presto. Spero si possa terminare questa stagione. Sarebbe un segnale fortissimo per tutto il Paese. Magari in un mese, un mese e mezzo, si potrebbero avere casi zero e allora si potrebbe riprendere. Anche in Spagna si vuole riprendere per chiudere la stagione, ma credo che a livello europeo sarà difficile chiuderla. Ci sono Paesi più in ritardo di altri. Ci deve essere la certezza che non c’è rischio per nessuno e allora si potrà e dovrà riprendere. E si potrà giocare anche in estate: Il calcio è troppo importante per il Paese».