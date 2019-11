Serie A, Atalanta travolta da Higuain e Dybala. Stasera Milan-Napoli e Torino-Inter

Serie A, ecco tutti i risultati della tredicesima giornata: danno il via Atalanta-Juve, Milan-Napoli e Torino-Inter

16:50 – Terminata la sosta nazionale, bentornata Serie A: nella partita di apertura di oggi alle 15, la Juventus di Sarri ha battuto l’Atalanta di Gasperini per 3-1. Andata in vantaggio con un gol di Gosens al ’56, i padroni di casa vengono sovrastati da una doppietta di Higuain in meno di dieci minuti. Dybala mette fine al match, siglando la rete al 92′. Alle 18 ci sarà Milan-Napoli e stasera alle 20:45 si giocherà Torino-Inter, tenendo presente l’allerta arancione sul Piemonte.

14:45 – La pioggia incessante potrebbe scombinare il prossimo turno di Serie A. Da monitorare soprattutto i campi del Nord, Liguria e Piemonte soprattutto. A partire da Sampdoria-Udinese: la Protezione Civile ha deciso di prolungare l’allerta rossa fino alle 12 di domenica su Genova, fino alle 15 sul ponente.

Da monitorare anche Torino-Inter, con l’allerta arancione stabile sul Piemonte. Per entrambe le partite sembra trapelare ottimismo, e dovrebbero disputarsi regolarmente. Ma si capirà tutto con maggiore sicurezza nelle prossime ore.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI