Serie A, Atalanta-Milan 2-1: Gasperini sale in vetta alla classifica in attesa di Napoli-Lazio

Serie A, vince la squadra di Gasperini il big match del venerdì sera che consente ai bergamaschi di approdare in vetta alla classifica

Termina con una vittoria la sfida di Bergamo tra Atalanta e Milan che chiude il venerdì di serie A, che consente alla formazione di Gasperini di salire in vetta in attesa di Napoli–Lazio. A decidere la partita sono state le reti di De Ketelaere, Morata per i rossoneri mentre la rete decisiva che ha permesso ai bergamaschi di aggiudicarsi i tre punti è stata di Retegui