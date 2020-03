Serie A, arriva l’ufficialità: si giocano anche le altre gare della Serie A

Arriva la decisione ufficiale della Lega Serie A in merito allo svolgimento della giornata calcistica di recupero della Serie A

È arrivata, dopo tanto discutere, l’ufficialità: in attesa di sviluppi per i prossimi turni di campionato, la Lega Serie A ha confermato la regolarità del turno. Alle ore 15, come previsto, ci saranno Sampdoria–Hellas Verona e Milan–Genoa, alle 18 Udinese–Fiorentina, alle 20.45 Juventus–Inter. Prevista per domani alle ore 18.30 la gara tra Sassuolo e Brescia. Prevista per le 13.45 di oggi, invece, la gara tra Parma e Spal.

Matteo Pesce