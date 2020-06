Serie A, ultima stagione in campo per Rocchi, Calvarese e Giacomelli

Serie A, ultima stagione per tre direttori di gara della Serie A: Rocchi, Calvarese e Giacomelli si ritirano a fine campionato

La Serie A è pronta a ripartire e con essa anche i direttori di gara che si stanno preparando a scendere di nuovo in campo. Gli arbitri si ritroveranno nel centro tecnico di Coverciano il 3 giugno e rimarranno fino all’11 vigilia della ripresa. Il 7 verranno raggiunti dai 40 assistenti a disposizione della CAN A.

Come riporta Sportmediaset per tre fischietti saranno le ultime 12 gare dirette in campo: Gianluca Rocchi (sopraggiunto limite di età), Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli (toccato il limite di permanenza in A: otto stagioni per chi non ha lo status di internazionale) chiuderanno infatti la loro carriera in questa stagione.