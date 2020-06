Serie A, oggi riparte il ritiro degli arbitri a Coverciano

Da oggi riparte il ritiro degli arbitri a Coverciano in vista della ripresa della Serie A. Tutto pronto per i controlli di rito

Da oggi ripartono anche gli arbitri che nel centro di Coverciano rimarrano per una settimana dove riprenderanno gli allenamenti in vista della ripresa del campionato.

Secondo il Corriere dello Sport i direttori di gara dovranno sottoporsi ai classici controlli di rito più i test relativi al Covid-19. Inoltre non va sottovalutato come, nel caso si dovesse verificare un caso positivo, la ripresa della Serie A potrebbe essere in pericolo.