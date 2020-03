Serie A, Amazon pronto all’offerta per i diritti tv: DAZN spiazzato?

Dopo aver acquisito la Premier League, l’azienda di Jeff Bezos è pronta ad acquisire i diritti web della Serie A

Se la Serie A sul campo sta vivendo un momento di stop, con possibile sospensione definitiva, anche la discussione per l’acquisizione dei diritti TV è in una fase di stallo. Al momento, infatti, la rinegoziazione per il triennio 2021-2024 è ferma.

Stando a quanto riportato da Milano Finanza, però, c’è una nuova pretendente: l’azienda del magnate americano Jeff Bezos Amazon che, attraverso il servizio Prime Video, intende rilevare il pacchetto destinato ai diritti online, attualmente di proprietà di DAZN. Si prevede, dunque, un duello tra le due piattaforme, con la possibilità di un inserimento di Sky, interessata per ottenere il monopolio totale.

Matteo Pesce