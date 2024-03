Serie A, Allegri perde le staffe con Teotino: «Se mi fa una domanda più intelligente io le rispondo» – VIDEO

Allegri litiga con Teotino su Sky dopo Juve Genoa: «Se mi fa una domanda più intelligente io le rispondo» – VIDEO

Allegri e il giornalista Gianfranco Teotino hanno avuto una lite nel corso dell’intervista che l’allenatore ha rilasciato a Sky Sport dopo Juve Genoa.

ALLEGRI – Io non faccio il politico, ma l’allenatore.

TEOTINO – I risultati in questo modo non stanno arrivando.

ALLEGRI – Credo che saremmo terzi in classifica momentaneamente. Lei sa come si fa l’allenatore?

TEOTINO – Io non faccio l’allenatore.

ALLEGRI – Io non so come si fa il giornalista, infatti… Io non devo andare dietro al pubblico, il pubblico ci sostiene e io cerco di fare il meglio per la squadra. Io non mi permetto di dire a un giornalista come si fa il giornalista. Uno fa le domande, io le domando a lei come si fa il giornalista?

TEOTINO – Io le sto facendo una domanda. Come mai in questo modo sono arrivati 7 punit nelle ultime 8 partite.

ALLEGRI – Io le posso dire la stessa roba: come mai nelle prime 19 partite abbiamo fatto 46 punti? Cerchiamo di lavorare al meglio, poi sicuramente faccio degli errori.

TEOTINO – Non è una risposta.

ALLEGRI – Vale la stessa sua domanda. Se lei mi fa una domanda più intelligente io le rispondo.

TEOTINO – Non arrivo, la mia intelligenza si ferma qui, oltre non riesco ad arrivare

ALLEGRI – Allora dispiace. Io siccome sono un allenatore che lavoro pe la Juve, ho un obiettivo da raggiungere. Mi dispiace che in questi momento non vengano i risultati, però la squadra sta facendo il massimo, tutti facciamo il massimo. Poi sbagliamo, io sbaglio, sono il primo a sbagliare. Faccio le scelte per la squadra, poi sbaglio. Non posso andare indietro. Voi non dovete capire, ma solo fare domande. Ma tanto cosa capite, la squadra poi la alleno io… Non è che capite voi. C’è chi capisce e non capisce.