Serie A, 8 società contrarie alla ripresa

Gli effetti giuridici di un nuovo stop dopo la possibile ripresa avrebbero spinto 8 club ad essere contrari alla ripartenza della Serie A

La Serie A deve ricominciare secondo il pensiero comune del movimento calcistico in questi giorni di grande confusione.

A distaccarsi da questo pensiero, però, ci sarebbero 8 club (Parma, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologna e Fiorentina). Il motivo? Le possibili conseguenze legali che subirebbero i giocatori o addirittura le società a fronte di un nuovo stop dopo la ripartenza del campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per questo motivo è stato inviato un documento alla FIGC in cui hanno chiesto se «L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile». Secondo l’Ansa, la Lega starebbe preparando un documento unitario dopo il Consiglio tenutosi nel pomeriggio.