Serie A 2025-26, sarà una stagione ricca di sorprese? Ecco cosa si pronostica alla vigilia del campionato

Stilare una griglia di partenza per la Serie A 2025-26 non è mai stato così complicato. Secondo le statistiche elaborate da Opta, però, emerge chiaramente una squadra favorita: l’Inter.
I nerazzurri, con il 35,95% di possibilità di conquistare lo scudetto, partono con un vantaggio netto sulle rivali. Il Napoli, campione in carica, segue a distanza con il 13,21%, mentre l’Atalanta, ancora alla ricerca del salto di qualità dopo l’addio di Gasperini, ha il 13,00% di probabilità secondo Opta.
La Roma, nuova squadra di Gasperini, si colloca al quarto posto con il 9,51%, mentre la Juventus di Tudor prova a risalire la classifica con una percentuale del 7,86%. Il Milan, con il vantaggio di giocare solo una competizione a settimana e l’esperienza di Allegri, si ferma al 7,11%.
Tra le sorprese della stagione potrebbe esserci la Lazio, che secondo Opta ha il 5,10% di possibilità di vincere il campionato. Più indietro, il Bologna (3,74%), la Fiorentina (3,08%) e il Torino (0,32%) completano la top 10 delle squadre con le probabilità più alte di laurearsi campione d’Italia.
Nonostante i dati statistici indichino un chiaro favorito, il campionato italiano rimane aperto a possibili sorprese, con molte squadre pronte a scombinare i piani dei pronostici. Secondo Opta, dunque, l’Inter parte favorita, ma il percorso verso lo scudetto si preannuncia comunque combattuto e ricco di colpi di scena.