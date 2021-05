Serie A a 18 squadre, l’idea dei club è concreta: cosa può succedere

Nei prossimi anni la Serie A potrebbe diventare a 18 squadre. L’idea dei club è concreta: ecco cosa può succedere

Il futuro della Serie A potrebbe prevedere un cambiamento, così come successo per la Coppa Italia. La nuova Champions League vedrà 100 partite con 7 finestre aggiuntive per disputare le gare. Le leghe europee, come rivela la Repubblica, starebbero pensando a campionati ridotti a 18 squadre. Tra questi anche la Serie A.

Martedì, a Milano, i 20 club di incontreranno senza l’ad De Siervo e senza il presidente Dal Pino. Sarà l’occasione per discutere anche della possibile rivoluzione.