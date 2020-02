Seria A, il Napoli vince di misura sul Cagliari

Serie A, la squadra di Gattuso espugna la Sardegna Arena contro i rossoblu di Maran con il gol di Mertens

Sono di nuovo tre punti in campionato per il Napoli: la squadra di Gattuso espugna la Sardegna Arena vincendo per 1-0. A decidere il match è una rete di Dries Mertens al minuto 65′ che calcia col destro. In chiave classifica i partenopei si portano a 33 punti, due lunghezze sotto il Verona che si trova in zona Europa League mentre la squadra di Maran rimane ferma all’undicesimo posto a 32 punti.