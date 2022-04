Sergio: «Bicchiere mezzo pieno per la Lazio, recuperare così è sempre importante»

Raffaele Sergio, doppio ex di Lazio e Torino, ha commentato la prestazione dei biancocelesti per i microfoni di TMW Radio

Nella gara contro il Torino, la Lazio ha riacciuffato il risultato al 92′. Per le frequenze di TMW Radio, il doppio ex Raffaele Sergio ha commentato la prestazione dei biancocelesti:

«Nonostante il Toro abbia fatto una grande partita, recuperare queste partite è sempre importante. Per la Lazio il bicchiere è mezzo pieno. Immobile è stato colpito in maniera esagerata perché in campionato ha fatto bene, non è stato giusto scaricare le colpe del flop della Nazionale su Immobile. In campionato ha fatto tanto e non va dimenticato».