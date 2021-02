Sergio, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della sfida tra Lazio e Inter e del momento del club di Inzaghi

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’ex biancoceleste Raffaele Sergio. Le sue parole.

«La Lazio sta bene, ha trovato un equilibrio complessivo, può fare molto bene. È una partita abbastanza decisiva anche per la classifica, se la Lazio riuscisse a fare risultato il campionato assumerebbe un significato diverso. Anche psicologicamente sarebbe uno spartiacque fondamentale, aprirebbe qualsiasi scenario di classifica perché arriverebbe in un momento di grande consapevolezza. Di questi tempi non è un particolare il fatto che Lotito abbia pagato in anticipo due mensilità. I giocatori tra di loro parlano, non sono dettagli».