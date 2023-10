Sergio: «Il problema tecnico a centrocampo esiste. Sarri avrebbe preferito…». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore Raffaele Sergio, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio in vista della gara di stasera col Celtic. Le sue parole:

PAROLE– «Giocare ogni tre giorni fa smaltire subito le delusioni. Dà la possibilità alla squadra di rifarsi in un’altra competizione. È un fattore importante la motivazione in una competizione così importante. Per Immobile è senza dubbio un momento poco positivo, sono però sicuro che questo periodo passerà e tornerà ai numeri a cui ci aveva abituato nelle scorse stagioni. Ciro vive la difficile situazione della Lazio, appena questo passerà si tornerà alla normalità. Il problema tecnico a centrocampo esiste, bisogna però anche attendere che i nuovi si inseriscano nei meccanismi. Con il tempo i ragazzi impareranno a menadito i movimenti imposti dal mister. Sarri avrebbe preferito un inizio più semplice per lavorare con più tranquillità, però ormai è andata così. Va affrontato il problema e superato ».