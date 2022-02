Domini: «La Lazio ha qualcosa in più della Roma»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Domini ha analizzato le stagioni di Lazio e Roma fino a questo momento: le dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto a TMW Radio, Sergio Domini ha parlato della stagione della Lazio fino a questo momento, paragonandola anche alla Roma di Mourinho:

«È una squadra collaudata la Lazio, ma con Sarri il percorso è impegnativo e serve pazienza. Ma ora comunque la vedo sulla strada giusta. Per la Champions ormai se la giocheranno però quelle cinque davanti”. Sul confronto con gli eterni rivali ha rivelato: “La Lazio ha qualcosa in più della Roma, che ha comunque ha una rosa buona, anche se non da Champions».

MERCATO – «La Lazio ha un buon organico, può darsi potesse esserci la necessità di intervenire in attacco ma è forte anche così. E in difesa poteva servire un vice Acerbi, ma a gennaio non è facile far mercato. Sempre in difesa si parla dell’addio di Luiz Felipe, sarebbe una perdita notevole anche perché poi dovranno arrivare elementi validi, la Lazio è una squadra importante».