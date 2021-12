Conceicao torna a Roma: un eroe dello scudetto sulla strada della Lazio

Sergio Conceicao tornerà a Roma con il suo Porto per i sedicesimi di Europa League: il ritorno si preannuncia emozionante

L’urna del sorteggio per i playoff di Europa League non è stata di certo benevola con la Lazio di Maurizio Sarri. L’ostacolo per accedere agli ottavi di finale si chiama Porto, squadra in testa al proprio campionato e allenata dal grande ex biancoceleste Sergio Conceicao e col quale esiste un unico precedente, quello della semifinale della Coppa Uefa del 2003 quando a passare furono i lusitani di Mourinho (4-1 in Portogallo, 0-0 a Roma).

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il ritorno di uno degli eroi dello scudetto del 2000 all’Olimpico sarà emozionante. Due stagioni alla Lazio, dal 1998 al 2000, e quella candidatura estiva per la panchina oggi occupata dal tecnico toscano. Tare lo stima e con Lotito ci aveva fatto più di un pensierino. L’ipotesi è poi sfumata e per ora il ritorno ci sarà solo come avversario. Il ritorno del 24 febbraio si preannuncia veramente commovente.