Serena: «NON CAPISCO cosa abbia fatto la Roma con De Rossi. Udinese PRIMA in classifica? Ha dei COLPI notevoli...»

A Milannews24, così Aldo Serena ha parlato di alcuni argomenti di attualità sulla Serie A.

LE PAROLE – «A De Rossi era stato fatto un contratto di 3 anni… Se c’era qualche dubbio probabilmente un triennale non andava fatto. Se invece non c’erano dubbi mi sembra un esonero affrettato. Da lontano guardo e mi sorprendo: non capisco. L’Udinese è la sorpresa perché fino all’ultima giornata della passata stagione era in bilico per finire in Serie B e si è salvata all’ultimo istante. Penso che l’Udinese ha avuto nella sua dirigenza dei colpi d’ali notevoli. Ha preso un allenatore abbastanza sconosciuto come mantenendo sempre una rosa competitiva. Il tecnico ha messo in campo fino adesso un buon gioco, ordinato e che deve valorizzare dei giocatori per poter finanziarsi. In Friuli penso siano contenti che stia andando tutto per bene».

