Serena: «Inzaghi? Il passato da giocatore ha influito. Ai tempi della Lazio…». Le parole dell’ex giocatore nerazzurro

Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio e attuale tecnico dell’Inter, vincendo il sesto derby consecutivo contro il Milan, ha ottenuto la matematica certezza per il primo posto in classifica. Analizzando il suo gioco ai microfoni di Tuttosport, l’ex nerazzurro Aldo Serena ha parlato così del tecnico.

PAROLE– «Se il passato da giocatore ha influito? Molto, di solito si dice che i grandi allenatori sono ex centrocampisti. Ma nel caso di Simone Inzaghi il discorso è diverso perché è stato un centravanti che non faceva gol da solo. Aveva bisogno delle combinazioni perfette con i centrocampisti. Non faceva ghirigori individuali, ma cercava lo scambio con i tempi giusti con i compagni di quella Lazio fortissima che, alle sue spalle, schierava gente come Stankovic, Veron e Nedved. Confezionavano azioni corali giuste al millesimo. Chi meglio di Simone può insegnarlo ai giocatori? Questo tempismo collettivo si ritrova nell’intesa di Calhanoglu e Mkhtaryan con le punte ».