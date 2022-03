Nazionale, Serena: «Mancini non ha riferimenti in attacco. Immobile...»

Aldo Serena è intervenuto in esclusiva per i microfoni di Juventusnews24.com per commentare il momento della Nazionale

Si ferma il campionato per dare spazio alla Nazionale: l’appuntamento è importante perchè in ballo c’è il Mondiale in Qatar. Di questo, e di tanto altro, Aldo Serena ha parlato in esclusiva per i microfoni di Juventusnews24.com. Ecco le sue parole:

«Il problema principale per Mancini è quello di non aver avuto riferimenti in attacco su cui puntare. Immobile è un giocatore molto bravo, un grande bomber che ha fatto sempre bene in campionato, dove ha fatto sempre i suoi gol con costanza. Ma in azzurro cambia qualcosa, non si è espresso come nella Lazio e non riesce ancora a farlo. Ci sono poi i tanti problemi in difesa che non lasciano tranquilli. Questi sono i due punti di domanda. Io credo che l’Italia possa arrivare allo spareggio in finale, ma lì sarà molto difficile. Presumo che il Portogallo supererà la Turchia, anche se non si può mai dire, è vincere contro una squadra con quelle qualità è difficile, considerando appunto anche la presenza di uno come Cristiano Ronaldo. Da tifoso e italiano poi mi dispiacerebbe molto non andare nuovamente ai Mondiali. Credo che due esclusioni di fila non si siano mai viste nella nostra storia e il fatto che siamo anche Campioni d’Europa contribuirebbe ad appesantire la delusione».