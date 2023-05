Lulic a LSC: «Felice di aver festeggiato Radu»

Senad Lulic, ex calciatore della Lazio, ha parlato nel giorno della festa dell’addio al calcio di Stefan Radu: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Senad Lulic ha dichiarato:

«È bello tornare dopo aver vissuto 10 anni bellissimi qui. Sono sempre emozionato, mi mancano le parole per descrivere questa gente. Sono contento di aver salutato un grande come Stefan che è stato 15 anni alla Lazio. Non ho visto molto della partita tra foto e abbracci. L’importante è che la Lazio abbia vinto e speriamo riesca a chiudere al secondo posto perché se lo merita. È bello essere qui con voi e celebrare Stefan, ho avuto l’opportunità di giocare con lui tante battaglie. Si conclude un ciclo importante per lui. Oggi è giusto festeggiare».