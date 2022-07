Secondo portiere Lazio, perdono quota Terracciano e Silvestri

In casa Lazio si lavora sempre per trovare un secondo portiere dopo Maximiano. E due ipotesi starebbero perdendo quota

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, non sarebbero più così vive le piste che porterebbero a Terracciano e Silvestri. Provedel resterebbe in pole, con la forte candidatura di Sportiello come alternativa. Sarri attende il suo nuovo estremo difensore.