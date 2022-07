I tifosi della Lazio non vedono l’ora di scoprire la seconda maglia ufficiale per la stagione 2022-2023: i dettagli

Dopo aver presentato in pompa magna la prima e la terza divisa in Piazza del Popolo davanti a migliaia di tifosi, ora la Lazio si sta preparando a svelare anche la seconda maglia per la stagione 2022-2023.

Secondo Il Messaggero il giorno giusto per ammirare il kit away targato Mizuno sarà martedì 19 luglio. Questo dovrebbe essere il giorno in cui i tifosi potranno vedere e comprare la seconda maglia biancoceleste.