Siviglia sicuro: «La Lazio attuale è nata dalla nostra»

Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ha parlato del percorso che ha portato i biancocelesti ad essere oggi una squadra fortissima

Intervistato dal Corriere dello Sport ed. romana, Sebastiano Siviglia ha dichiarato:

«Siamo arrivati nel silenzio generale. Ma nulla è stato fatto per caso. Sin dai primi giorni si è iniziato a costruire un percorso che ha permesso alla Lazio di crescere e diventare grande. In pochi anni siamo passati da una squadra che non aveva neanche 11 giocatori a una formazione che è arrivata in Champions League. Fino ad arrivare alla squadra di oggi, che è fortissima. Ma la base l’abbiamo creata noi. Coppa Italia e Supercoppa Italiana? Sono due vittorie diverse. La prima frutto di un cammino straordinario. La seconda di carattere, contro una squadra fortissima».