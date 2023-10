Frey esalta Provedel: «In Italia è il più costante, gli altri...»

Sebastian Frey, ex portiere, ha elogiato l’estremo difensore della Lazio, Ivan Provedel: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Tv Play, Sebastian Frey ha parlato del portiere della Lazio, Ivan Provedel:

«Ad oggi l’Italia ha il nucleo portieri più forte al mondo. La qualità di questi quattro ragazzi messa insieme pochi possono averla. Sappiamo il percorso di Gigio e la sua esperienza. Vicario mi sta impressionando. Si è inserito con una facilità incredibile in un club importante come il Tottenham. Provedel è stato il più costante lo scorso anno, Meret ha la fiducia e serenità dello scudetto vinto, anche se l’inizio non è quello dello scorso anno. Sono quattro top».